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Зеленский в Давосе заявил о слишком малой всемирной обеспокоенности войной в Украине

Киев • УНН

 • 13614 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока слишком мало всемирной обеспокоенности и обеспокоенности относительно войны, что шестой год идет в Украине. Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

Зеленский в Давосе заявил о слишком малой всемирной обеспокоенности войной в Украине

Зеленский отметил, что "самое страшное, что катаклизмы стали для планеты обыденными, потрясения стали для человечества иногда просто привычкой".

"И я, как никто другой, точно знаю о чем сейчас говорю, потому что шестой год в моей стране идет война, шестой год, как россияне аннексировали у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций призванных его защищать. Вот такая у нас с вами новая реальность. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам, погибшим и тем, кто потерял дома, достаточно ли им всемирной обеспокоенности и беспокойства? Этого мало, и это правда", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о проектах, касающихся Украины.

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