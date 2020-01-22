Зеленський у Давосі заявив про замалу всесвітню стурбованість війною в Україні

Зеленський наголосив, що “найстрашніше, що катаклізми стали для планети буденними, потрясіння стали для людства іноді просто звичкою”.

“І я, як ніхто інший, точно знаю про що зараз вам кажу, бо шостий рік у моїй країні іде війна, шостий рік, як росіяни анексували у нас частину території, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій покликаних його захищати. Ось така у нас з вами нова реальність. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань. Але чи достатньо українцям, загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало, і це є правда”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів про проекти, що стосуються України.