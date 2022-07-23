Зеленский: российский удар по Одессе оказался ударом также по политическим позициям самой рф

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"Сегодняшний (23 июля – ред.) российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту, – циничный – оказался ударом также по политическим позициям самой же россии. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, с россией, какие-то договоренности – видите, что происходит. Сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений. И мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар. Оккупантам уже никого не обмануть", - сказал он.

Детали

Зеленский добавил, что среди прочего, в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили совсем рядом с историческими объектами Одессы - с тем, что является достоянием не только для украинской культуры, но и для культуры Европы.

"Это очевидное российское варварство еще больше приближает нас к получению именно того оружия, которое нужно для нашей победы", - подчеркнул президент Украины.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности США.

В результате ракетного удара по Одесскому порту пострадали люди.