Зеленський: російський удар по Одесі виявився ударом також по політичних позиціях самої рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що удар російських окупантів по Одесі, зокрема по порту міста, виявився ударом по політичних позиціях самої ж російської федерації, передає УНН.
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"Сьогоднішній (23 липня - ред.) російський ракетний удар по Одесі, по нашому порту, – цинічний – виявився ударом також по політичних позиціях самої ж росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, з росією, якісь там домовленості – бачте, що відбувається. Сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв. І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам уже нікого не обманути", - сказав він.
Деталі
Зеленський додав, що серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено й будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об’єктами Одеси – з тим, що є надбанням не тільки для української культури, а й для культури Європи.
"Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги", - наголосив президент України.
Доповнення
Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".
Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Ворожий ракетний удар по порту Одеси вже викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.
У результаті ракетного удару по Одеському порту постраждали люди.