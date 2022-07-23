Ракетний удар по порту Одеси: в ОВА заявили про поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У результаті ракетного удару по Одеському порту постраждали люди. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко, передає УНН.
Цитата
"На наступний день після підписання угоди про експорт зерна росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр". На жаль, є поранені. Пошкоджено інфраструктуру порту", - повідомив Марченко.
Проте голова ОВА не уточнив, скільки людей отримали поранення та у якому вони стані.
Доповнення
Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".
Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Ворожий ракетний удар по порту Одеси вже викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.