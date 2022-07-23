Ракетний удар по порту Одеси: в ОВА заявили про поранених

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"На наступний день після підписання угоди про експорт зерна росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр". На жаль, є поранені. Пошкоджено інфраструктуру порту", - повідомив Марченко.

Проте голова ОВА не уточнив, скільки людей отримали поранення та у якому вони стані.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".

Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси вже викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.