Ракетный удар по порту Одессы: в ОВА заявили о раненых

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В результате ракетного удара по Одесскому порту пострадали люди. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко, передает УНН.

Цитата

"На следующий день после подписания соглашения об экспорте зерна россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненные. Повреждена инфраструктура порта", - сообщил Марченко.

Однако глава ОВА не уточнил, сколько людей получили ранения и в каком они состоянии.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США.

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