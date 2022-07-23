Ракетный удар по порту Одессы: в ОВА заявили о раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В результате ракетного удара по Одесскому порту пострадали люди. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко, передает УНН.
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"На следующий день после подписания соглашения об экспорте зерна россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненные. Повреждена инфраструктура порта", - сообщил Марченко.
Однако глава ОВА не уточнил, сколько людей получили ранения и в каком они состоянии.
Дополнение
Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".
Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США.