Зеленский на переговорах с премьером Швеции, среди топ-тем - БМП CV-90: их планируют производить в Украине

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Швецию проводит переговоры с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном, где в центре внимания в частности шведские БМП CV-90. Как отметил Глава государства, есть планы производить CV-90 в Украине, пишет УНН.