Зеленский на переговорах с премьером Швеции, среди топ-тем - БМП CV-90: их планируют производить в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Швецию проводит переговоры с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном, где в центре внимания в частности шведские БМП CV-90. Как отметил Глава государства, есть планы производить CV-90 в Украине, пишет УНН.
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"Начинаем переговоры с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Широкая повестка дня, но топ-приоритет – оборонное сотрудничество, в частности мощные шведские CV-90. Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине", - написал Зеленский в Telegram.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Швецию.