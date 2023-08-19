Зеленський на переговорах з прем'єром Швеції, серед топ-тем - БМП CV-90: їх планують виробляти в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Швеції проводить переговори з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном, де у центрі уваги зокрема шведські БМП CV-90. Як зазначив Глава держави, є плани виробляти CV-90 в Україні, пише УНН.
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"Розпочинаємо переговори з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Широкий порядок денний, але топ-пріоритет – оборонна співпраця, зокрема потужні шведські CV-90. Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", - написав Зеленський у Telegram.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Швеції.