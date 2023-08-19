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Зеленський з дружиною приїхали до Швеції

Зеленський з дружиною приїхали до Швеції

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Швеції, повідомив у суботу Глава держави, пише УНН.

Цитата

"Ми з Оленою приїхали в Швецію. Відбудуться переговори з прем'єр-міністром Швеції, королівською сім'єю, спікером шведського парламенту Андреасом Норленом і партіями шведського Ріксдагу. Партнерство, оборонне співробітництво, інтеграція в ЄС і загальна євроатлантична безпека", - написав Зеленський у соцмережі X, додавши, що разом із першою леді дякує всім шведам, які підтримують Україну.

Деталі

Президент вказав, що це робочий візит. "Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", - зазначив він у Telegram.

"Наше першочергове завдання – посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі. Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", - зауважив Зеленський.

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