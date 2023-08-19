Зеленский с супругой приехали в Швецию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Швецию, сообщил в субботу Глава государства, пишет УНН.
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"Мы с Еленой приехали в Швецию. Состоятся переговоры с премьер-министром Швеции, королевской семьей, спикером шведского парламента Андреасом Норленом и партиями шведского Риксдага. Партнерство, оборонное сотрудничество, интеграция в ЕС и общая евроатлантическая безопасность", - написал Зеленский в соцсети X, добавив, что вместе с первой леди благодарит всех шведов, которые поддерживают Украину.
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Президент указал, что это рабочий визит. "Широкие украинско-шведские переговоры. Лично поблагодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", - отметил он в Telegram.
"Наша первоочередная задача – усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве. Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе", - отметил Зеленский.
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