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Зеленский с супругой приехали в Швецию

Киев • УНН

 • 1317629 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Швецию, сообщил в субботу Глава государства, пишет УНН.

Цитата

"Мы с Еленой приехали в Швецию. Состоятся переговоры с премьер-министром Швеции, королевской семьей, спикером шведского парламента Андреасом Норленом и партиями шведского Риксдага. Партнерство, оборонное сотрудничество, интеграция в ЕС и общая евроатлантическая безопасность", - написал Зеленский в соцсети X, добавив, что вместе с первой леди благодарит всех шведов, которые поддерживают Украину.

Детали

Президент указал, что это рабочий визит. "Широкие украинско-шведские переговоры. Лично поблагодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", - отметил он в Telegram.

"Наша первоочередная задача – усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве. Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе", - отметил Зеленский.

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Украинские Национальные Новости

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