Парламент Швеції затвердив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро

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"Риксдаг проголосував за подальшу передачу військового обладнання Україні. Відповідно до дозволу уряду було надано право ухвалювати рішення про безплатну передачу військової техніки у вигляді запасних частин та предметів першої необхідності на суму не більше ніж 1,1 мільярда шведських крон (92,75 млн євро) а також обладнання у вигляді компонентів обладнання, обладнання для розмінування та транспортні засоби на суму не більше ніж 2,15 мільярда шведських крон (181,3 млн євро)", - ідеться у повідомленні.

Також парламент країни ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря": "Риксдаг також вирішив надати уряду можливість продати в США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" типу Rb 99 (AMRAAM)".

"США запустили програму викупу старих версій ракет AMRAAM за умови, що самі країни придбають нові ракети AMRAAM. Програму спрямовано на передачу викуплених ракет у дар Україні для посилення української ППО", - сказано у повідомленні.

Це рішення означає, що стаття видатків на оборону та заходи на випадок непередбачених обставин у державному бюджеті Швеції збільшиться на 545 млн шведських крон (45,95 млн євро) у 2023 році.

Нагадаємо

15 серпня Швеція оголосила про тринадцятий пакет допомоги Україні.