Парламент Швеції затвердив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Парламент Швеції (Риксдаг) схвалив черговий пакет військової допомоги Україні, оголошений раніше, повідомляється на сайті шведського парламенту, пише УНН.
Деталі
"Риксдаг проголосував за подальшу передачу військового обладнання Україні. Відповідно до дозволу уряду було надано право ухвалювати рішення про безплатну передачу військової техніки у вигляді запасних частин та предметів першої необхідності на суму не більше ніж 1,1 мільярда шведських крон (92,75 млн євро) а також обладнання у вигляді компонентів обладнання, обладнання для розмінування та транспортні засоби на суму не більше ніж 2,15 мільярда шведських крон (181,3 млн євро)", - ідеться у повідомленні.
Також парламент країни ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря": "Риксдаг також вирішив надати уряду можливість продати в США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" типу Rb 99 (AMRAAM)".
"США запустили програму викупу старих версій ракет AMRAAM за умови, що самі країни придбають нові ракети AMRAAM. Програму спрямовано на передачу викуплених ракет у дар Україні для посилення української ППО", - сказано у повідомленні.
Це рішення означає, що стаття видатків на оборону та заходи на випадок непередбачених обставин у державному бюджеті Швеції збільшиться на 545 млн шведських крон (45,95 млн євро) у 2023 році.
Нагадаємо
15 серпня Швеція оголосила про тринадцятий пакет допомоги Україні.