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Зеленский провел совещания с Будановым и Малюком: обсудили подготовку активных действий

Зеленский провел совещания с Будановым и Малюком: обсудили подготовку активных действий

Киев • УНН

 • 800962 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении в конце 415-го дня полномасштабного вторжения сообщил, что провел совещания с руководителем Генерального управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и главой Службы безопасности Василием Малюком. Они обсудили подготовку активных действий, передает УНН.

Цитата

"В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым. Ключевое – это постоянное уничтожение оккупантов, это минусирование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа", - рассказал он.

Детали

Зеленский поблагодарил военных, которые выполняют эти ключевые задачи, и помнят, что "за каждый российский удар" по украинским городам и за каждое убийство украинцев оккупант "должен нести свои максимально ощутимые потери".

"Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша россии в этой войне, неизбежность того, что для врага – не будет никакой перспективы на земле Украины", - подчеркнул лидер государства.

Кроме этого, он проинформировал, что провел "содержательное" совещание по Евроатлантической интеграции, "по неизбежности объединения потенциалов Украины и НАТО". На нем присутствовали председатель ВР, чиновники, профильный вице-премьер-министр и министр иностранных дел, внешнеполитический блок Офиса Президента, руководитель Офиса Андрей Ермак.

"Очевидно, что место Украины в НАТО, законное место. Не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу еще и сейчас продолжали отнимать время у страны и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги", - отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили оборонные потребности Украины, ситуацию на фронте, а также ускорение поставок.

"Чем дальнобойнее украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства. Работаем над авиационной коалицией для Украины, над подготовкой различных международных мероприятий, которые дадут всем нам в Европе больше силы и защиты", - сообщил президент в обращении.

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