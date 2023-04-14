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Зеленський провів наради з Будановим та Малюком: обговорили підготовку активних дій

Зеленський провів наради з Будановим та Малюком: обговорили підготовку активних дій

Київ • УНН

 • 800966 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні наприкінці 415-го дня повномасштабного вторгнення повідомив, що провів наради з керівником Генерального управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим та головою Служби безпеки Василем Малюком. Вони обговорили підготовку активних дій, передає УНН.

Цитата

"Протягом дня був на зв’язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим. Ключове – це постійне знищення окупантів, це мінусування їхньої логістики, будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота", - розповів він.

Деталі

Зеленський подякував військовим, які виконують ці ключові завдання, та пам’ятають, що "за кожен російський удар" по українських містах та за кожне вбивство українців окупант "повинен нести свої максимально відчутні втрати".

"Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога – не буде жодної перспективи на землі України", - наголосив лідер держави.

Крім цього, він поінформував, що провів "змістовну" нараду щодо Євроатлантичної інтеграції, "щодо неминучості об'єднання потенціалів України і НАТО". На ній були присутні голова ВР, урядовці, профільний віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ, зовнішньо-політичний блок Офісу Президента, керівник Офісу Андрій Єрмак.

"Очевидно, що місце України в НАТО, законне місце. Не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу ще й зараз продовжували забирати час у країни та партнерів. Розробляємо відповідні кроки", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Вони обговорили оборонні потреби України, ситуацію на фронті, а також прискорення поставок.

"Чим далекобійніші українські дії, тим швидше закінчаться російські звірства. Працюємо над авіаційною коаліцією для України, над підготовкою різних міжнародних заходів, які дадуть усім нам в Європі більше сили та захисту", - повідомив президент у зверненні.

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