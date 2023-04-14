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Ситуація на фронті та оборонні потреби Українии: про що Зеленський поговорив із прем'єром Британії

Ситуація на фронті та оборонні потреби Українии: про що Зеленський поговорив із прем'єром Британії

Київ • УНН

 • 630948 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Йшлося про оборонні потреби України та ситуацію на фронті, передає УНН.

Цитата

"Говорили про ситуацію на фронті, наші оборонні потреби, посилення підтримки й плановані міжнародні заходи. Подякував за засудження нелюдської страти українського воїна. Спільно маємо зупинити агресора й покласти край терору!" - написав Зеленський у Twitter, коментуючи розмову із Сунаком.

Додамо

Велика Британія готова надати Україні додаткові кредитні гарантії на суму 500 мільйонів доларів, таким чином загальна сума гарантій складе до 1 мільярда доларів.

Українські Національні Новини

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