Ситуация на фронте и оборонные потребности Украины: о чем Зеленский поговорил с премьером Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Речь шла об оборонных потребностях Украины и ситуации на фронте, передает УНН.
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"Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных потребностях, усилении поддержки и планируемых международных мероприятиях. Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Совместно должны остановить агрессора и положить конец террору!" - написал Зеленский в Twitter, комментируя разговор с Сунаком.
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Великобритания готова предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на сумму 500 миллионов долларов, таким образом общая сумма гарантий составит до 1 миллиарда долларов.