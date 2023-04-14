Ситуация на фронте и оборонные потребности Украины: о чем Зеленский поговорил с премьером Британии

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"Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных потребностях, усилении поддержки и планируемых международных мероприятиях. Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Совместно должны остановить агрессора и положить конец террору!" - написал Зеленский в Twitter, комментируя разговор с Сунаком.

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Великобритания готова предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на сумму 500 миллионов долларов, таким образом общая сумма гарантий составит до 1 миллиарда долларов.