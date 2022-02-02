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Зеленский прокомментировал новый виток скандала с депутатом Трухиным

Киев • УНН

 • 17223 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с нидерландским премьер-министром Марком Рютте прокомментировал опубликованное накануне видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным, который якобы пытался дать взятку правоохранителю, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Относительно господина Трухина, обнародованного видео, я полностью поддерживаю личную реакцию Давида Арахамии и реакцию партии "Слуга народа“. Я думаю, что все единогласно поддерживают, чтобы "уволить" господина Трухина из партии "Слуга народа“. Я считаю, это вопрос справедливости. Несмотря на то, депутат ты или любой чиновник, любой человек любой профессии — все должны быть равными перед законом. Поэтому все должны отвечать, и все, поверьте мне, точно будут отвечать за это, несмотря на то, это проступок или серьезное правонарушение”, — сказал Зеленский.

Детали

По его словам, депутаты должны нести “особую ответственность”.

“Я ожидаю именно такую реакцию наших правоохранителей и депутатов партии “Слуга народа”, — добавил он.

Контекст

Накануне в СМИ появилось расследования относительно ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места аварии.

На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами “давай я тихонько в лес пойду”, а потом обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД уже заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относится к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, якобы нардеп о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Досудебное расследование поручено осуществлять детективам НАБУ.

Дополнение

Ранее Зеленский уже несколько раз комментировал ДТП с нардепом Трухиным. Так, например, общаясь с журналистами в Трускавце в октябре прошлого года, Президент заявил, что в резонансном ДТП "никто не погиб, там все живы, и это - самое главное". 26 ноября на пресс-конференции Зеленский, комментируя ДТП с участием народного депутата, сказал, что в ближайшее время должны закончить видеоэкспертизу по делу.

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