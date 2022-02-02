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Зеленський прокоментував новий виток скандалу з депутатом Трухіним

Зеленський прокоментував новий виток скандалу з депутатом Трухіним

Київ • УНН

 • 17231 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з нідерландським прем’єр-міністром Марком Рютте прокоментував оприлюднене напередодні відео з нардепом від “Слуги народу” Олександром Трухіним, який нібито намагався дати хабаря правоохоронцю, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео, я повністю підтримую особисту реакцію Давіда Арахамії і реакцію партії "Слуга народу“. Я думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб звільнити пана Трухіна з партії "Слуга народу“. Я вважаю, це питання справедливості. Незважаючи на те, депутат ти чи будь-який чиновник, будь-яка людина будь-якої професії — всі повинні бути рівними перед законом. Тому всі повинні відповідати, і всі, повірте мені, точно будуть відповідати за це, незважаючи, це проступок чи серйозне правопорушення”, — сказав Зеленський.

Деталі

З його слів, депутати мають нести “особливу відповідальність”.

“Я очікую саме таку реакцію наших правоохоронців і депутатів партії “Слуга народу”, — додав він.

Контекст

Напередодні у ЗМІ з’явилося розслідування щодо ДТП за участі нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео начебто з місця автопригоди.

На ньому видно як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.

Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

У МВС вже заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна та ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі намагання представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався "домовитися" із міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.

Доповнення

Раніше Зеленський вже декілька разів коментував ДТП з нардепом Трухіним. Так, наприклад, спілкуючись з журналістами у Трускавці у жовтні минулого року, Президент заявив, що у резонансній ДТП "ніхто не загинув, там всі живі, і це – найголовніше". 26 листопада на пресмарафоні Зеленський, коментуючи ДТП за участю народного депутата, сказав, що найближчим часом мають закінчити відеоекспертизу у справі.

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