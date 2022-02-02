Нове відео з Трухіним: Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Відомості зареєстровано щодо пропозиції надати хабаря, повідомили УНН в Офісі Генпрокурора.
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“Генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 369 КК України. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро України”, — повідомили УНН в ОГП.
Раніше у своєму Facebook Венедіктова повідомила, що підслідність у цьому провадженні визначила за НАБУ.
Контекст
Напередодні у ЗМІ з’явилося розслідування з ДТП за участі нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео начебто з місця автопригоди. На ньому видно як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.
Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.
У МВС після цього заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна та ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі намагання представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався “домовитися” із міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності.