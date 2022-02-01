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Шахед-136

У “Слузі народу” обіцяють виключити Трухіна з фракції

У “Слузі народу” обіцяють виключити Трухіна з фракції

Київ • УНН

 • 26091 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Нардеп Олександр Трухін, який став учасником ДТП на Бориспільській трасі, буде виключений з фракції “Слуга народу”. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови фракції у Верховній раді Давида Арахамії.

Деталі

Як зазначається, фракція чекала офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна.

“Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії „Слуга народу“. Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить — таке рішення все одно буде прийнято, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування”, — йдеться в заяві.

Арахамія підкреслив, що в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб відповісти на питання, що стосуються ДТП і всього, що відбувається після нього.

Доповнення

Раніше у ЗМІ оприлюднили розслідування з відео ДТП, учасником якої був нардеп. Поліцейський, чия була камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

Нагадаємо

В Україні для учасників ДТП хочуть ввести обов’язкову перевірку на алкоголь та наркотики.

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