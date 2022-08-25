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Зеленский о разговоре с Байденом: благодарен ему за понимание и поддержку необходимости вернуть ЗАЭС под надлежащий контроль Украины

Киев • УНН

 • 161861 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. В своем видеообращении он отметил, что переговоры были очень конструктивными, достаточно длительными и результативными, передает УНН.

Зеленский о разговоре с Байденом: благодарен ему за понимание и поддержку необходимости вернуть ЗАЭС под надлежащий контроль Украины

Цитата

"Мы делаем все, чтобы мир знал каждую деталь ситуации на Запорожской АЭС. И, в частности, сегодня говорил об этом подробно с Президентом Соединенных Штатов Америки Байденом. Благодарен ему за понимание и полную поддержку необходимости вернуть станцию под надлежащий контроль Украины и немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ. Это можно сделать в считанные дни, пока оккупанты не довели ситуацию до необратимой точки. И легче сделать это сейчас, чем потом, если ветер начнет разносить по Европе радиационное загрязнение", - сказал он.

Зеленский также добавил, что в целом разговор с Байденом был очень конструктивным, положительным, довольно длительным и результативным.

"Мы успели обсудить все вопросы, имеющие жизненно важное значение для защиты Украины и свободы. Я поблагодарил господина Президента и весь народ Соединенных Штатов за оборонную помощь и за ощутимое лидерство в макрофинансовой поддержке нашего государства. Только вчера Президент Байден согласовал пакет объемом 6 миллиардов долларов: три для оборонной помощи, три для финансовой через систему Всемирного банка. И особенно я поблагодарил за включение противовоздушной обороны в этот пакет. Мы действительно можем сделать так, что российский ракетный террор будет преодолен, когда Украина получит противовоздушные системы NASAMS", – сказал он.

Дополнение 

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, во время которого поблагодарил Президента за непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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