Зеленський поговорив із Байденом: перші деталі

Цитата

“Чудово поспілкувався з Джо Байденом.Подякував за непохитну підтримку США українському народу – безпекову та фінансову. Ми обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором, та важливість притягнення росії до відповідальності за військові злочини”, – написав Голова держави у своєму Twitter.

Доповнення

З нагоди Дня Незалежності України Президент США Джо Байден оголосив про пакет безпекової допомоги на майже три мільярди доларів.