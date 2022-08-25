Зеленський поговорив із Байденом: перші деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом, під час якого подякував Президенту за непохитну підтримку України у боротьбі з російською агресією, передає УНН з посиланням Twitter Зеленського.
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“Чудово поспілкувався з Джо Байденом.Подякував за непохитну підтримку США українському народу – безпекову та фінансову. Ми обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором, та важливість притягнення росії до відповідальності за військові злочини”, – написав Голова держави у своєму Twitter.
Доповнення
З нагоди Дня Незалежності України Президент США Джо Байден оголосив про пакет безпекової допомоги на майже три мільярди доларів.