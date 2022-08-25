Зеленський про відключення ЗАЕС: росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи

Деталі

Зеленський зазначив, що одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки.

"Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи", - сказав він.

Президент також додав, що південь України – окуповані райони – вже в стані гуманітарної катастрофи.

"На додачу до всього зла, яке туди принесли окупанти, відбулося відключення електрики, води, каналізації. росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили. Це все було просто неможливим до окупації. Але в цьому й сенс і гордість сучасної російської держави: вона вміє лише одне – робити можливим найгірше. Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.

Доповнення

Дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.

Нагадаємо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про отримання інформації від української сторони, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову підключена до зовнішньої електромережі для резервного живлення.