Україна повідомила МАГАТЕ про те, що ЗАЕС знову підключено до енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про отримання інформації від української сторони, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову підключена до зовнішньої електромережі для резервного живлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву агентства.
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Зазначається, що Україна повідомила МАГАТЕ, що найбільша в Європі атомна електростанція – ЗАЕС, як мінімум, двічі втрачала зв'язок з лінією електропередач протягом дня, але зараз вона знову працює.
Зазначається, що ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від прилеглої теплової електростанції, яка може забезпечити резервне електропостачання у разі потреби.
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Держатомрегулювання раніше сьогодні повідомило, що на Запорізькій АЕС знеструмлення, сталося відключення повітряної лінії ВЛ-750 кВ «Дніпровська».
Раніше Держатомрегулювання зазначало, що зупинка всіх енергоблоків Запорізької АЕС та втрата всіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки та виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище - до розвитку ситуації за «фукусімським сценарієм».
Однак, якщо катастрофа в Японії сталася через природні катаклізми, то на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри окупаційних військ російської федерації.