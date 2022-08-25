Украина сообщила МАГАТЭ о том, что ЗАЭС снова подключена энергосети

Детали

Отмечается, что Украина сообщила МАГАТЭ, что крупнейшая в Европе атомная электростанция – ЗАЭС, как минимум дважды теряла связь с линией электропередач в течение дня, но в настоящее время она снова работает.

Отмечается, что ЗАЭС остается подключенной к линии 330 кВ от близлежащей тепловой электростанции, которая может обеспечить резервное электроснабжение в случае необходимости.

Добавим

Госатомрегулирование ранее сегодня сообщило, что на Запорожской АЭС обесточивание, произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ «Днепровская».

Ранее Госатомрегулирование отмечало, что остановка всех энергоблоков Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду - к развитию ситуации по «фукусимскому сценарию».

Однако, если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск российской федерации.