Зеленский об отключении ЗАЭС: россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы

Детали

Зеленский отметил, что сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки.

"Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, то мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы", - сказал он.

Президент также добавил, что юг Украины – оккупированные районы – уже в состоянии гуманитарной катастрофы.

"Вдобавок ко всему злу, которое туда принесли оккупанты, произошло отключение электричества, воды, канализации. россия принесла на нашу землю деградацию, которой здесь никогда не видели. Это все было просто невозможным до оккупации. Но в этом и смысл и гордость современного российского государства: она умеет только одно – делать возможным худшее... Хочу заверить всех украинцев: мы делаем все, чтобы не допустить аварийного сценария. Но это зависит не только от нашего государства. Ключевое – нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти с территории Запорожской АЭС", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Ибо каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы.

Дополнение

Действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о получении информации от украинской стороны, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к внешней электросети для резервного питания.