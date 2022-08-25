Зеленський про розмову з Байденом: вдячний йому за розуміння та підтримку необхідності повернути ЗАЕС під належний контроль України

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"Ми робимо все, щоб світ знав кожну деталь ситуації на Запорізькій АЕС. І, зокрема, сьогодні говорив про це докладно з Президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Вдячний йому за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення", - сказав він.

Зеленський також додав, що загалом розмова з Байденом була дуже конструктивною, позитивною, доволі тривалою й результативною.

"Ми встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи. Я подякував пану Президенту і всьому народу Сполучених Штатів за оборонну допомогу й за відчутне лідерство у макрофінансовій підтримці нашої держави. Тільки вчора Президент Байден погодив пакет обсягом 6 мільярдів доларів: три для оборонної допомоги, три для фінансової через систему Світового банку. І особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми справді можемо зробити так, що російський ракетний терор буде подоланий, коли Україна отримає протиповітряні системи NASAMS", - сказав він.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом, під час якого подякував Президенту за непохитну підтримку України у боротьбі з російською агресією.