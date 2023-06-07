Зеленский о подрыве россиянами Каховской ГЭС: хотят затруднить освобождение территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрывом Каховской ГЭС российские оккупанты хотят затруднить освобождение территорий. Об этом он сказал в интервью BILD, передает УНН.
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«Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят затруднить освобождение наших территорий. Они прекрасно понимают, что проиграют эту битву. Они затягивают освобождение наших территорий», — сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что в Украине больше не удивляются тому, что делает россия.
«Пытки, изнасилования, все это было. Это их способ ведения войны», - сказал он.
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Также Зеленский прокомментировал, как прорыв дамбы повлиял на контрнаступление.
«То, что сейчас происходит, — это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Это не помогает нам в контрнаступлении, это не облегчает контрнаступление. Трудно сказать, какое влияние это окажет. Я не могу вдаваться в подробности нашего контрнаступления», - сказал Зеленский.
На вопрос, началось ли уже долгожданное контрнаступление, Зеленский ответил:«Вы это почувствуете, когда начнется наступление. Когда они (россияне – ред.) это увидят и почувствуют, они поймут, что это началось».
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в белгородской области.