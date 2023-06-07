Зеленський про підрив росіянами Каховської ГЕС: хочуть ускладнити звільнення територій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що підривом Каховської ГЕС російські окупанти хочуть ускладнити звільнення територій. Про це він сказав в інтерв'ю BILD, передає УНН.
Цитата
«Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони прекрасно розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій», — сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що в Україні більше не дивуються тому, що робить росія.
«Катування, зґвалтування, все це було. Це їхній спосіб ведення війни», - сказав він.
Додамо
Також Зеленський прокоментував, як прорив дамби вплинув на контрнаступ.
«Те, що зараз відбувається, — це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Це не допомагає нам у контрнаступі, це не полегшує контрнаступ. Важко сказати, який вплив це матиме. Я не можу вдаватися в подробиці нашого контрнаступу», - сказав Зеленський.
На запитання, чи почався вже довгоочікуваний контрнаступ, Зеленський відповів:«Ви це відчуєте, коли почнеться наступ. Коли вони (росіяни – ред.) це побачать і відчують, вони зрозуміють, що це почалося».
Нагадаємо
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що цілеспрямований підрив дамби було здійснено російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, що відбуваються у бєлгородській області.