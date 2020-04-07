Зеленский о переведенном в реанимацию Джонсоне: молимся за его здоровье

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский во второй раз обратился к британскому премьер-министру Борису Джонсону, которого накануне перевели в отделение реанимации после того, как у него был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter страницу Зеленского.