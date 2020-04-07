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Зеленський про переведеного у реанімацію Джонсона: молимося за його здоров’я

Зеленський про переведеного у реанімацію Джонсона: молимося за його здоров’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський вдруге звернувся до британського прем’єр-міністра Борис Джонсона, якого напередодні перевели у відділення реанімації після того, як в нього був діагностований COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter сторінку Зеленського.

“Разом з усіма британцями ми бажаємо Борису Джонсону боротися і перемогти, ми молимося за його здоров’я”, — написав Зеленський.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністра Джонсона перевели у реанімацію. До цього Джонсона доправили до лікарні, щоб зробити додаткові тести через 10 днів після того, як у нього виявили коронавірус. В офісі прем’єр-міністра такий крок назвали запобіжним заходом. Після цього Зеленський вперше звернувся до госпіталізованого британського прем’єра

Джонсон працював з дому з 27 березня, коли стало відомо, що він інфікувався.

5 квітня британська королева Єлизавета II виступила зі спеціальним зверненням до народу через епідемію коронавірусу.

У Великій Британії, за офіційними даними, понад 42 тисячі заражених коронавірусом і більш ніж 4,3 тисячі померлих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп про госпіталізацію прем’єр-міністра Британії Джонсона: США молиться за нього

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