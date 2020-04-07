Зеленський про переведеного у реанімацію Джонсона: молимося за його здоров’я

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський вдруге звернувся до британського прем’єр-міністра Борис Джонсона, якого напередодні перевели у відділення реанімації після того, як в нього був діагностований COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter сторінку Зеленського.