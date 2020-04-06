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Трамп про госпіталізацію прем'єр-міністра Британії Джонсона: США молиться за нього

Київ • УНН

 • 31075 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп прокоментував госпіталізацію прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який напередодні потрапив до лікарні через коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на виступ Трампа на пресконференції.

“Я хочу передати найщиріші побажання від нашої нації прем’єр-міністру Борису Джонсону, який веде свою персональну боротьбу з коронавірусом. Всі американці моляться за нього, він великий джентльмен, мій друг і чудовий лідер. Як ви знаєте, він був госпіталізований сьогодні, але я впевнений, що все буде добре. Він сильна людина, сильна особистість”, — сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністра Джонсона було госпіталізовано для проходження обстеження після того, як у березні у нього був виявлений коронавірус.

Очікується, що Джонсон залишиться на ніч і проведе так звані “рутинні тести”.

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