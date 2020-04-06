Трамп о госпитализации премьер-министра Великобритании Джонсона: США молится за него

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81433 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97504 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101779 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101111 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108884 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96907 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104243 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106347 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131322 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130398 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Трамп о госпитализации премьер-министра Великобритании Джонсона: США молится за него

Трамп о госпитализации премьер-министра Великобритании Джонсона: США молится за него

Киев  •  УНН

 • 31072 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп прокомментировал госпитализацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который накануне попал в больницу из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление Трампа на пресс-конференции.

"Я хочу передать наилучшие пожелания от нашей нации премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою персональную борьбу с коронавирусом. Все американцы молятся за него, он великий джентльмен, мой друг и замечательный лидер. Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо. Он сильный человек, сильная личность", - сказал Трамп.

Ранее стало известно, что премьер-министр Джонсона госпитализировали для прохождения обследования после того, как в марте у него был обнаружен коронавирус.

Ожидается, что Джонсон останется на ночь и проведет так называемые "рутинные тесты".

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