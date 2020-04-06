Трамп о госпитализации премьер-министра Великобритании Джонсона: США молится за него
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп прокомментировал госпитализацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который накануне попал в больницу из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление Трампа на пресс-конференции.
"Я хочу передать наилучшие пожелания от нашей нации премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою персональную борьбу с коронавирусом. Все американцы молятся за него, он великий джентльмен, мой друг и замечательный лидер. Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо. Он сильный человек, сильная личность", - сказал Трамп.
Ранее стало известно, что премьер-министр Джонсона госпитализировали для прохождения обследования после того, как в марте у него был обнаружен коронавирус.
Ожидается, что Джонсон останется на ночь и проведет так называемые "рутинные тесты".