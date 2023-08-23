Зеленский о контрнаступлении: "Самое главное - это тенденция"

Такое заявление Глава государства сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в ответ на вопрос, нужно ли сейчас спешить с контрнаступлением, пока не ухудшилась погода.

Цитата

"Сегодня говорили с премьер-министром. Если вы не против, не все буду публично говорить. Тем не менее мы видим, что на нескольких направлениях мы идем вперед. Нам очень сложно там, ведь там плотное минирование, тысячи мин, это то, что после себя оставляет россия. Самое главное – это тенденция. Тенденция такая, которую докладывают мне военные, которую я получаю ежедневно: мы постоянно движемся вперед, хотя и понемногу, но направление правильное", - сказал Зеленский.

Напомним

Финляндия в ближайшие дни примет новый пакет оборонной помощи для Украины. Этот пакет будет включать боеприпасы и вооружение.