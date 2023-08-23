Зеленський про контрнаступ: "Найголовніше - це тенденція"

Таку заяву Глава держави зробив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у відповідь на запитання, чи потрібно зараз поспішати з контрнаступом, поки не погіршилася погода.

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"Сьогодні говорили з премʼєр-міністром. Якщо ви не проти, не все буду публічно говорити. Тим не менш ми бачимо, що на кількох напрямках ми йдемо вперед. Нам дуже складно там, адже там щільне мінування, тисячі мін, це те, що по собі залишає росія. Найголовніше – це тенденція. Тенденція така, яку доповідають мені військові, яку я отримую щоденно: ми постійно рухаємося вперед, хоча і потрохи, але напрямок правильний", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Фінляндія найближчими днями ухвалить новий пакет оборонної допомоги для України. Цей пакет включатиме боєприпаси та озброєння.