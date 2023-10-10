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Зеленский назначил новым главой Полтавской ОВА Филиппа Пронина

Зеленский назначил новым главой Полтавской ОВА Филиппа Пронина

Киев • УНН

 • 461979 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина главой Полтавской ОВА, передает УНН.

Цитата

"Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в указе №686/2023.

Напомним

5 сентября Кабинет министров на своем заседании согласовал кандидатуру нового главы Полтавской ОВА.

Справка

Пронин был заместителем председателя Агентства по поиску и управлению активами (АРМА). Ранее работал налоговым и финансовым аналитиком в частном секторе. Затем работал в Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Также представлял Украину в минских переговорах о нарушении рф Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В 2017 году возглавил Управление обнаружения и розыска активов АРМА, а в 2020 - был назначен заместителем председателя Агентства. В 2021 году вошел в состав Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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