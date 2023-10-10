Зеленський призначив новим головою Полтавської ОВА Філіпа Проніна
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Філіпа Проніна головою Полтавської ОВА, передає УНН.
Цитата
"Призначити Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №686/2023.
Нагадаємо
5 вересня Кабінет міністрів на своєму засіданні погодив кандидатуру нового очільника Полтавської ОВА.
Довідково
Пронін був заступником голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Раніше працював податковим та фінансовим аналітиком у приватному секторім. Потім працював у Державній службі фінансового моніторингу України.
Також представляв Україну у Мінських переговорах щодо порушення рф Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
У 2017 році очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а в 2020 - був призначений заступником Голови Агентства. У 2021 році увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.