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Уряд погодив кандидатуру нового глави Полтавської ОВА

Уряд погодив кандидатуру нового глави Полтавської ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Кабінет Міністрів сьогодні на своєму засіданні погодив кандидатуру нового очільника Полтавської ОВА. Про це заявив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата 

«Погоджено призначення Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації», - написав Мельчук у Telegram.

Філіп Пронін може замінити на посаді чинного голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна. Призначання очільнка області має погодити призидент.

Довідково 

Пронін є заступником голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Раніше працював податковим та фінансовим аналітиком у приватному секторім. Потім працював у Державній службі фінансового моніторингу України.

Також представляв Україну у Мінських переговорах щодо порушення рф Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

У 2017 році очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а в 2020 - був призначений заступником Голови Агентства. У 2021 році увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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