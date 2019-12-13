Зеленский поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах в Британии

"Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой! В этот ключевой период для Великобритании мы хотим благополучия нашим британским друзьям и союзникам. Готов работать вместе на благо наших народов, а также мира и процветания в Европе", - написал Зеленский.

Напомним, по результатам опроса на выходе с участков для голосования, консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном побеждает на выборах в Палату общин.