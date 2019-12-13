Зеленський привітав Бориса Джонсона із перемогою на виборах у Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона із перемогою партії останнього на виборах. Свої вітання Президент висловив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Щиро вітаю Бориса Джонсона з перемогою! У цей ключовий період для Великої Британії ми бажаємо благополуччя нашим британським друзям і союзникам. Готовий працювати разом на благо наших народів, а також миру та процвітання у Європі", - написав Зеленський.
Нагадаємо, за результатами опитування на виході з дільниць для голосування, консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемагає на виборах до Палати громад.