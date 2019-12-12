Партія Джонсона отримує більшість на виборах у Британії - екзит-пол

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемагає на виборах до Палати громад - такі результати опитування на виході з дільниць для голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.