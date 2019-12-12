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Партія Джонсона отримує більшість на виборах у Британії - екзит-пол

Київ • УНН

 • 13134 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемагає на виборах до Палати громад - такі результати опитування на виході з дільниць для голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Згідно з результатами великого всебританського екзит-полу, Консервативна партія за підсумками дострокових виборів 12 грудня отримає 386 (+50) з 650 місць в Палаті громад.

Головні суперники консерваторів, лейбористи на чолі з Джеремі Корбіном отримають 191 мандат (-71), Ліберально-демократична партія - 13 (+1) мандатів, Шотландська національна партія - 55 (+20).

Для більшості потрібно мати голоси 326 депутатів, хоча іноді вистачить й менше. Спікер парламенту зазвичай є нейтральним, а представники Шинн Фейн з Північної Ірландії не займають свої крісла.

Якщо офіційні підсумки виборів відповідатимуть прогнозам на основі екзит-полу, то консерватори, згідно з їхньою програмою, негайно ратифікують угоду про вихід з Євросоюзу.

Тоді 31 січня 2020 року Британія покине ЄС формально, а в кінці року, після закінчення перехідного періоду - і фактично.

Нагадаємо, у Великій Британії у четвер, 12 грудня, відбулися позачергові парламентські вибори.

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