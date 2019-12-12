Велика Британія проводить позачергові парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Великій Британії у четвер, 12 грудня, розпочалися позачергові парламентські вибори, що вирішать долю країни у питанні виходу Королівства із Євросоюзу. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.
"Голосування розпочалося о 7-й годині ранку (9:00 – за Києвом) та закінчиться о 10-й вечора (опівночі за Києвом) і триватиме в 650 виборчих округах Сполученого Королівства, де кандидатам треба набрати значну кількість голосів, щоб отримати місце в Палаті громад", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що соціологічними опитуваннями, найбільше шансів має Консервативна партія, очолювана прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, який пообіцяв довести Brexit до кінця. На другому місці – лейбористська опозиційна партія на чолі з Джеремі Корбіном, який запропонував переглянути умови виходу Британії з ЄС і провести новий референдум.
Попри це, жодна з двох найбільших партій не отримає простої більшості у щонайменше 326 місць. Щоб сформувати уряд, переможець повинен буде або створити офіційну коаліцію з меншими партіями, або шукати підтримку на більш неформальній основі.
"Тенденції голосування за останні роки також показують, що симпатії британських виборців до традиційних партій зменшуються, а популярність невеликих партій зростає. Так, нова "Партія Брекзиту" Найджела Фараджа безапеляційно виступає за вихід з ЄС. На противагу їй – ліберал-демократи на чолі з Джо Суінсоном – виступають за відмову від Brexit", - пише видання.
Крім питання Brexit, опитування громадської думки показали, що виборці у Британії також стурбовані долею Національної служби охорони здоров’я, проблемами зі злочинністю, економікою та імміграцією.
Як повідомлялося раніше в УНН, британському прем'єру Джонсону знайшли "заміну" на саміті ЄС.