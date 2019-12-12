Великобритания проводит внеочередные парламентские выборы

"Голосование началось в 7 часов утра (9:00 - по Киеву) и закончатся в 10 вечера (полночь по Киеву) и продлится в 650 избирательных округах Соединенного Королевства, где кандидатам надо набрать значительное количество голосов, чтобы получить место в палате общин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по социологическим опросам, больше всего шансов имеет Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, который пообещал довести Brexit до конца. На втором месте - лейбористская оппозиционная партия во главе с Джереми Корбином, который предложил пересмотреть условия выхода Британии из ЕС и провести новый референдум.

Несмотря на это, ни одна из двух крупнейших партий не получит простого большинства по меньшей мере 326 мест. Чтобы сформировать правительство, победитель должен будет либо создать официальную коалицию с меньшими партиями, или искать поддержку на более неформальной основе.

"Тенденции голосования за последние годы также показывают, что симпатии британских избирателей к традиционным партиям уменьшаются, а популярность небольших партий растет. Так, новая "Партия Brexit" Найджела Фараджа безапелляционно выступает за выход из ЕС. В противоположность ей - либерал-демократы во главе с Джо Суинсоном - выступают за отказ от Brexit", - пишет издание.

Помимо вопроса Brexit, опросы общественного мнения показали, что избиратели в Британии также обеспокоены судьбой Национальной службы здравоохранения, проблемами с преступностью, экономикой и иммиграцией.

Как сообщалось ранее в УНН, британскому премьеру Джонсону нашли "замену" на саммите ЕС.