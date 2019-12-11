Британському прем'єру Джонсону знайшли "заміну" на саміті ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Цього тижня президент Європейської Ради Шарль Мішель буде представляти Велику Британію на саміті ЄС замість британського прем'єра Бориса Джонсона. Про це повідомляє УНН з посилання на Politico.
"На саміті Євроради цього тижня Мішель, президент Євроради, представлятиме Велику Британію у відсутності прем'єр-міністра Бориса Джонсона", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня в Великій Британії пройдуть позачергові вибори, у яких Борис Джонсон буде брати участь.
На засіданні Європейської Ради обговорять виконання Мінських угод.