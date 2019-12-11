Британському прем'єру Джонсону знайшли "заміну" на саміті ЄС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Цього тижня президент Європейської Ради Шарль Мішель буде представляти Велику Британію на саміті ЄС замість британського прем'єра Бориса Джонсона. Про це повідомляє УНН з посилання на Politico.

"На саміті Євроради цього тижня Мішель, президент Євроради, представлятиме Велику Британію у відсутності прем'єр-міністра Бориса Джонсона", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня в Великій Британії пройдуть позачергові вибори, у яких Борис Джонсон буде брати участь.

На засіданні Європейської Ради обговорять виконання Мінських угод.

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