На засіданні Європейської Ради обговорять виконання Мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У четвер, 12 грудня — в перший день засідання Ради Європи, в Брюсселі обговорять реалізацію Мінських угод. Про це йдеться в запрошенні листі голови Європейської Ради Шарля Мішеля членам Ради перед засіданнями 12 і 13 грудня, опублікованому на сайті ЄС, передає УНН.
“Перший день завершиться підведенням підсумків виконання Мінських угод, а також короткими висновками по СОТ, Африці і Туреччині”, — йдеться в листі.
Крім того, повідомляється, що зустріч розпочнеться о 15:00 12 грудня з обміну думками Мішеля з президентом Європейського парламенту Девідом Сассолі. Потім відбудеться перша робоча сесія. Після Рада обговорить зміну клімату.
У другий день зустріч розпочнеться о 10:00, участь в ній візьмуть президент Європейського центробанку Крістін Лагард і президент Єврогрупи Маріо Сентено. Крім іншого, обговорення торкнеться теми виходу Великобританії з ЄС.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен, під час якої сторони обговорили промисловий безвіз, макрофінансову допомогу від ЄС для України, ситуацію на Донбасі і продовження санкцій проти РФ.