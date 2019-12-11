На заседании Европейского Совета обсудят выполнение Минских соглашений

“Первый день завершится подведением итогов выполнения Минских соглашений, а также краткими выводами по ВТО, Африке и Турции”, — говорится в письме.

Кроме того, сообщается, что встреча начнется в 15:00 12 декабря с обмена мнениями Мишеля с президентом Европейского парламента Дэвидом Сассоли. Затем последует первая рабочая сессия. После Совет обсудит изменение климата.

Во второй день встреча начнется в 10:00, участие в ней примут президент Европейского центробанка Кристин Лагард и президент Еврогруппы Марио Сентено. Кроме прочего, обсуждение затронет тему выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которой стороны обсудили промышленный безвиз, макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, ситуацию на Донбассе и продление санкций против РФ.