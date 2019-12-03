Зеленський обговорив з новою головою ЄК макрофін, Донбас і санкції

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили промисловий безвіз, макрофінансову допомогу від ЄС для України, ситуацію на Донбасі і продовження санкцій проти РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.