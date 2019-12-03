Зеленський обговорив з новою головою ЄК макрофін, Донбас і санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили промисловий безвіз, макрофінансову допомогу від ЄС для України, ситуацію на Донбасі і продовження санкцій проти РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, під час розмови Глава держави привітав очільницю Єврокомісії з початком роботи нового складу ЄК та побажав успіхів у реалізації визначених пріоритетів.
"Сподіваюся, що за вашого лідерства провідна роль ЄС у підтримці реформ та захисті територіальної цілісності й суверенітету України лише зміцнюватиметься", – зазначив Глава держави.
Зеленський запевнив президента ЄК у незмінності євроінтеграційного курсу держави й поінформував про результати активізації реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
Лідери погодилися продовжувати реалізацію домовленостей, досягнутих під час 21-го саміту Україна – ЄС. Йшлося, зокрема, про перспективи укладення угоди між Україною та Євросоюзом про так званий промисловий безвіз та візит відповідної оціночної місії в Україну на початку наступного року.
Урсула фон дер Ляєн підтвердила готовність ЄС і надалі підтримувати нашу країну в процесі реформ, а також співпрацювати у контексті надання Україні макрофінансової допомоги.
Крім того, президенти обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Зеленський поінформував очільницю ЄК про перебіг підготовки до зустрічі лідерів у "нормандському форматі".
Урсула фон дер Ляєн зі свого боку запевнила, що ЄС продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
"Санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", – зауважила вона.
Лідери узгодили графік політичного діалогу та пріоритети двосторонньої співпраці на найближчі місяці. Зеленський запросив Урсулу фон дер Ляєн відвідати Україну найближчим часом.
Раніше президент РФ Путін обговорив "нормандську" зустріч із новою головою Єврокомісії.