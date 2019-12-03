Путін обговорив "нормандську" зустріч із новою головою Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Під час телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна з новою головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн співрозмовники обговорили питання, пов'язані з майбутньою зустріччю лідерів у "нормандському форматі". Про це повідомляє у вівторок сайт Кремля, передає УНН.
"Обговорено питання, пов'язані з майбутньою 9 грудня у Парижі зустріччю на вищому рівні в "нормандському форматі". У цьому контексті підкреслювалася важливість послідовного виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні на сайті.
Окрім того, повідомляється, що Путін привітав Урсулу фон дер Ляйєн зі вступом на посаду.
"З обох сторін відзначено, що, незважаючи на нинішній непростий період у відносинах між Росією і Євросоюзом, у загальних довгострокових інтересах - знаходити точки дотику з ключових тем європейського та міжнародного порядку денного, розвивати прямий діалог", - заявили в Кремлі.
Нагадаємо, 27 листопада Європарламент затвердив нових членів Європейської комісії, які були представлені на пленарному засіданні обраним головою Комісії Урсулою фон дер Ляйєн.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський планує провести засідання Ради національної безпеки і оборони України перед зустріччю в "нормандському форматі".