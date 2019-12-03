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Путин обсудил "нормандскую" встречу с новой главой Еврокомиссии

Путин обсудил "нормандскую" встречу с новой главой Еврокомиссии

Киев  •  УНН

 • 8910 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен собеседники обсудили вопросы, связанные с предстоящей встречей лидеров в "нормандском формате". Об этом сообщает во вторник сайт Кремля, передаёт УНН.

"Обсуждены вопросы, связанные с предстоящей 9 декабря в Париже встречей на высшем уровне в "нормандском формате". В данном контексте подчёркивалась важность последовательного выполнения Минских договорённостей", - говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, сообщается, что Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность.

"С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах – находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивать прямой диалог", - заявили в Кремле.

Напомним, 27 ноября Европарламент утвердил новых членов Европейской комиссии, которые были представлены на пленарном заседании избранным главой Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перед встречей в "нормандском формате". 

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