Зеленский обсудил с новой головой ЕК макрофин, Донбасс и санкции

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которой стороны обсудили промышленный безвиз, макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, ситуацию на Донбассе и продление санкций против РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.