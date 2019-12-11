Британскому премьеру Джонсону нашли "замену" на саммите ЕС

"На саммите Евросовета на этой неделе Мишель, президент Евросовета, будет представлять Великобританию в отсутствии премьер-министра Бориса Джонсона", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря в Великобритании пройдут внеочередные выборы, в которых Борис Джонсон будет участвовать.

На заседании Европейского Совета обсудят выполнение Минских соглашений.