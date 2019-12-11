Британскому премьеру Джонсону нашли "замену" на саммите ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На этой неделе президент Европейского Совета Шарль Мишель будет представлять Великобританию на саммите ЕС вместо британского премьера Бориса Джонсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
"На саммите Евросовета на этой неделе Мишель, президент Евросовета, будет представлять Великобританию в отсутствии премьер-министра Бориса Джонсона", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря в Великобритании пройдут внеочередные выборы, в которых Борис Джонсон будет участвовать.
На заседании Европейского Совета обсудят выполнение Минских соглашений.